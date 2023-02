Rita Ora protagonizó uno de los grandes regresos musicales de 2017, especialmente en Reino Unido. La cantante había dejado pasar un lustro desde el lanzamiento de su disco de debut, ‘ORA‘ (2012), y muchos de sus singles posteriores no habían funcionado. Entonces llegó ‘Your Song’, co-escrita por Ed Sheeran, que allanó el terreno para algo más grande.

Fue en octubre de aquel año cuando llegó ‘Anywhere‘, que parecía la típica cancioncilla con «vocal chops» y sonidos tropicales… y lo era, pero también resultó ser la mejor canción de su carrera, y una de las mejores canciones de 2017. Su segundo álbum ‘Phoenix‘, publicado finalmente en noviembre de 2018, escondía otras joyas como ‘Let You Love Me’.

Después de ‘Phoenix’, Rita ha seguido sacando música. No pasó gran cosa con el single suelto ‘How to Be Lonely’, publicado un fatídico 13 de marzo de 2020, pero sí tuvo algo de recorrido ‘Ritual’, una colaboración EDM con Tiësto. El último single de Rita, ‘You Only Love Me’, avanza su inminente tercer álbum de estudio, y tampoco está impactando en los charts como se esperaba… a excepción de Países Bajos, donde ha llegado al número 1, curiosamente.

‘You Only Love Me’ es otro single de Rita Ora cortado por el mismo patrón de ‘Anywhere’: el estribillo melódico da paso a un estribillo de voces troceadas que busca el subidón, la melodía está bien… y la canción es autobiográfica: Rita se acaba de casar con el actor y director neozelandés Taika Waititi y el videoclip narra cómicamente una boda que sale mal. Sin embargo, ‘You Only Love Me’ no iguala la calidad de los singles de ‘Phoenix’, es como ‘Anywhere’ pero caducado, y el público parece pensar eso mismo.

Y es que You Only Love Me’ no está funcionando. En su primera semana la canción ni siquiera lograba entrar en el chart británico, aunque sí en la segunda: lo hacía en el puesto 57. Por un breve instante, ‘You Only Love Me’ aparecía en Hot Hits UK, una de las playlist más seguidas de Reino Unido, pero ya no lo hace. En su tercera semana ha bajado al puesto 87. Solo un milagro salvará ‘You Only Love Me’ del flop. De momento, Rita ya planea el lanzamiento de un nuevo single para marzo: se llama ‘Praise You’ y vendrá con sample de Fatboy Slim.