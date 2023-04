Rita Ora anuncia disco y estrena single, sobre Fatboy Slim

Rita Ora, que hace unos días confirmaba que actuaría en las semifinales de Eurovisión, anuncia nuevo disco. ‘You & I’, su tercer álbum, saldrá al mercado el 14 de julio y ya está disponible su preventa y el tracklist. Incluye el single anterior ‘You Only Love Me‘.

En Instagram ha indicado lo siguiente: «este disco de verdad significa mucho para mí. Es como el diario de los últimos pocos años, es mi sonido y lo siento muy honesto para mí y quién soy. Bienvenidos a la nueva era, R03 se viene».

Al tiempo que anuncia el sucesor de los desiguales ‘Ora‘ y ‘Phoenix‘, comparte un nuevo tema construido sobre ‘Praise You’, uno de los clásicos de los 90 de Fatboy Slim. De hecho, este ha consentido aparecer como «featuring» dado el fusilamiento de este ‘Praising You’.

1.-Don’t Think Twice – 3:06

2.-You Only Love Me – 2:28

3.-Praising You (feat. Fatboy Slim) – 2:44

4.-Unfeel It [Explicit] – 2:41

5.-Waiting For You – 2:43

6.-You & I – 3:00

7.-That Girl – 3:01

8.-Shape Of Me [Explicit] – 2:29

9.-Look At Me Now – 2:45

10.-Girl In The Mirror – 3:11

11.-Notting Hill – 2:30

12.-I Don’t Wanna Be Your Friend – 3:14