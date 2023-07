¿Cuánto vende Taylor Swift en España?

Taylor Swift también es número 1 en España con su nueva versión del disco ’Speak Now’, como ha logrado ya en Reino Unido y Estados Unidos, rompiendo récords. La popularidad de la cantante en nuestro país ha crecido exponencialmente durante los últimos años y con este son 6 los discos que la cantante mantiene en el top 100 España al mismo tiempo. Además, podemos facilitar las ventas totales en España de los discos de Taylor que siguen en lista actualmente, incluyendo streaming, a fecha de 29 de junio (hace dos semanas). Destaca el exitazo de ‘Midnights’ con 46.357 copias, 27.000 de ellas ventas reales, y 19.000, puntos de streaming.

Midnights 46.357 (platino)

Folklore 30.330 (oro)

Red (Taylor’s Version) 20.475 (oro)

Evermore 20.006 (oro)

Fearless (Taylor’s Version) 12.221 (-)

- Publicidad -

Finalmente, recopilamos también certificaciones anteriores de discos de Taylor Swift que ya no están en el top. A menos que su sello no haya actualizado las certificaciones de álbumes antiguos, ‘Midnights’ puede ser su mayor éxito en nuestro país: consta como su único disco de platino. Además, continúa en el número 17 y aún faltan meses para que la artista visite Madrid.

Reputation (oro)

Lover (oro)

1989 (oro)

- Publicidad -

La subida más fuerte de la semana es la de Harry Styles con ‘Harry’s House’, que pasa del puesto 15 al puesto 7. Se debe, por supuesto, a sus multitudinarios conciertos en Madrid y Barcelona. Las ventas de este disco hasta hace 2 semanas eran de 62.270 unidades en España.

Continuando con las entradas de la semana, Rauw Alejandro llega al número 4 con ‘Playa Saturno’, quedando por detrás tanto de lo nuevo de Taylor, como de los discos longevos de Quevedo y Karol G. El disco anterior de ‘Saturno’ llegó a ser número 2 en España y permanece en el puesto 19 certificado como disco de platino.

- Publicidad -

Celebramos la llegada de nuestro Disco de la Semana hace unos días, ‘I Inside the Old Year Dying’ de PJ Harvey, al puesto 34 en España, cerca de su mejor dato en nuestro país hasta ahora: el top 20 de ‘Let England Shake’. El nuevo álbum ha sido número 5 en Vinilos España y también número 5 en la lista genérica de discos de su país, Reino Unido.

Por detrás queda ‘My Back Was a Bridge for You to Cross’ de Anohni and the Johnsons, en el puesto 69. En cuanto a Vinilos España, ha conseguido llegar al top 17. El disco ‘The Crying Light’ de Antony and the Johnsons llegó a ser número 2 en España, pero eran tiempos (2009) en que no computaba el streaming.

La lista de entradas se completa con ‘The Singles’ de Wham! en el 35 y ’Tequila’ de Tequila en el número 90.