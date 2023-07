The Mountain Goats anuncian secuela de ‘All Hail West Texas’

The Mountain Goats han anunciado un nuevo álbum, ‘Jenny from Thebes’, que será una secuela de su famoso disco de 2002, ‘All Hail West Texas’. Aunque el trabajo se estrena el 27 de octubre, ya se puede escuchar ‘Clean Slate’, el primer single. El grupo promete que ‘Jenny from Thebes’ será «una colección de melodías inspiradas en Godspell, Jim Steinman y The Cars».

John Darnielle, cantante del grupo, asegura que no es un álbum conceptual, sino una «ópera rock sobre una mujer llamada Jenny, que compra una Kawasaki para alejarse lo más posible de una ciudad que lleva demasiado tiempo cargando sobre sus hombros». La primera canción, ‘Clean Slate’ narra el inicio de esta historia, el título es literalmente «borrón y cuenta nueva».

- Publicidad -

Aunque el tema suena un poco melancólico, las trompetas que acompañan a la historia le dan el buen rollo que el grupo quiere. John Darnielle explica que hablan de «la casa que alquila Jenny y de las personas que se quedan allí cuando necesitan un lugar para quedarse». El álbum ha sido producido por la ingeniera ganadora del Grammy, Trina Shoemaker, y cuenta con la guitarra de Alicia Bognanno (Bully), arreglos de cuerdas y trompetas de Matt Douglas, y coros de Kathy Valentine de The Go-Go’s y Matt Nathanson. Os dejamos el tracklist aquí:

1. Clean Slate

2. Ground Level

3. Only One Way

4. Fresh Tattoo

5. Cleaning Crew

6. Murder at the 18th St. Garage

7. From the Nebraska Plant

8. Same as Cash

9. Water Tower

10. Jenny III

11. Going to Dallas

12. Great Pirates

- Publicidad -