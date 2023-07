Harry Styles se monta un circo en el vídeo de ‘Daylight’

Como ya hizo con el estreno del videoclip de ‘Satellite’, parece que Harry Styles ha querido recuperar esta temporada más canciones de ‘Harry’s House’. Y esta vez le ha tocado a ‘Daylight’, canción a la que le ha dado un vídeo que, a simple vista, poco tiene que ver con el tema.

‘Daylight’ es una balada que comienza muy tranquila, pero a medida que avanza, va ganando fuerza. Algo así pasa en el videoclip. El escenario está ambientado en un circo y empieza cuando Harry baja de unas escaleras que vienen directamente del cielo. Tiene sentido que cuando llega abajo, cante: «Estoy en el tejado / Tú estás en el asiento del avión».

Mientras se da un paseo por el circo (que parece que es suyo) va uniéndose a las actividades de todo el personal: bailarinas, trapecistas, lanzadoras de cuchillos, payasas, forzudas… hasta es propulsado desde un cañón vestido de pájaro. Probablemente sea una referencia al verso de «If I was a bluebird, I would fly to you». Y cuando parece que ya lo ha probado todo, hace equilibro sobre una cuerda y monta en un caballo un poco rebelde.

De hecho, la misma directora del vídeo, Tanu Muiño, le reconoce al artista su talento en sus redes sociales: «Harry, no hay nada que no puedas hacer». Muiño ya ha trabajado con Harry Styles en proyectos como el de ‘As It Was’ y con artistas como Cardi B, The Weeknd, Lil Nas X y Doja Cat.

