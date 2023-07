Lana Del Rey, trabajando en una cafetería en Alabama

Lana Del Rey ha sido vista este jueves trabajando en un local de gofres en Florence, Alabama, sirviendo cafés y vestida con uniforme de trabajo. El uniforme incluso lleva una etiqueta con su nombre, el de «LANA», no el de Elizabeth Grant.

En un vídeo que está circulando por redes, Lana aparece detrás de la barra advirtiendo amablemente a una persona llamada Charlie de que no grabe a otra persona sin permiso. A continuación, Lana coge su teléfono móvil para mirar algo.

Según cuenta The Independent, Lana saludó a algunos fans, que no daban crédito con la situación. Una persona incluso consiguió que Lana firmase su copia de su libro de 2019 ‘Violet Bent Backwards Over the Grass’. Algunos se hicieron fotos con la artista.

Lana se encuentra definitivamente de vuelta en Estados Unidos, después de haber visitado Europa para seguir con la gira de su disco ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean blvd‘ y dar una serie de conciertos íntimos anunciados por sorpresa. Excepto el de Londres, que ya se conocía, Lana improvisó conciertos en Toscana, Ámsterdam, Dublín y París.

Por otro lado, Lana ha sido noticia estos días después de que un hombre haya sido detenido por amenazarle de muerte.

