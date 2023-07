Detenido un hombre por amenazar de muerte a Lana del Rey

Un hombre canadiense llamado Denys Mallet ha sido detenido por amenazar a Lana del Rey. La detención de Mallet se ha producido justo cuando la cantante iba a actuar en Québec este fin de semana.

Como informa la prensa de Canadá, las amenazas consistían en «dañar físicamente a Lana del Rey y matarla», y han tenido lugar entre los días 1 de enero de 2022 y 6 de julio de 2023. El hombre fue detenido el pasado viernes, ha sido mantenido bajo custodia y ha vuelto al tribunal este lunes 17 de julio.

No es la primera vez que Lana del Rey sufre un acoso parecido. En 2018 un acosador de 43 años fue detenido en Orlando, pues tenía intenciones de secuestrarla, como informó en su momento El País. Michael Hunt fue condenado a un año de prisión. En 2015, un joven de 19 años se coló en su casa. Los intentos por entrar en su vivienda o merodearla han sido habituales desde que Grant saltase a la fama.

La gira de Lana del Rey presentando su último disco, el excelente ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd’, ha improvisado este mes unas cuantas fechas en Europa, pero entre ellas no estaba España. En estos conciertos de París y Dublín han sonado 4 temas del álbum nuevo, pero hasta 5 de ‘Born to Die’.

