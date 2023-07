Big Thief defienden la versión grabada de ‘Vampire Empire’

Big Thief han lanzado estos días el single ‘Vampire Empire‘. Se trata de un tema que forma parte del setlist de Big Thief desde hace rato y que el grupo ha decidido grabar en estudio. Pero, además, ‘Vampire Empire’ es un tema muy querido por sus fans, tanto que algunos no se han tomado muy bien esta nueva versión. Es lo que tiene encariñarse con una maqueta o con un directo.

Atención a lo que ha llegado a publicar una persona en TikTok: «Los artistas deben entender que su música no es para ellos. Nosotros pagamos los pre-pedidos, pagamos las entradas, pagamos el merch. Vuestra función es hacer dinero escribiendo para nosotros. Bajaos del pedestal y no cambiéis la letra de una maqueta. Odiamos cuando hacéis esto. Cambiadla a como estaba antes. Las personas que apoyan esto sois unos lameculos».

La versión grabada de ‘Vampire Empire’ es diferente a la de la maqueta, algunos fans han expresado su descontento y Big Thief han querido contestar: «Los que preferís la versión en directo siempre podéis seguir escuchando la versión en directo. En nuestras grabaciones ya tocamos en directo, así que podéis verlo de la siguiente manera: el directo que preferís ya existe, y ahora otra versión existe. Cada vez que la tocamos en vivo es una versión diferente, y no íbamos a ir al estudio y reproducir exactamente lo que hicimos en el programa de (Stephen) Colbert. Además, hacer lo mismo habría sido imposible, porque nuestras canciones son vehículos para la expresión de nuestro yo actual, no preparados manufacturados y pulidos en función de la demanda».

‘Vampire Empire’, una de las dos canciones -en ese momento- inéditas que Big Thief tocaron a su paso por Madrid, es otra joya folk-rock de los estadounidenses, un retrato del amor, la cotidianeidad y la intimidad de la cama que Big Thief energizan con guitarras eléctricas y cazuelas. Y probablemente una de sus melodías más apasionadas, y ya es decir. En la segunda mitad de ‘Vampire Empire’, Adrienne adopta un registro gruñón, llevándola al clímax.

La curiosidad de ‘Vampire Empire’ la deja una referencia inesperada a Prince: ese «quería ser tu mujer, quería ser tu hombre, quería ser esa persona a la que pudieras entender» está evidentemente sacado de su éxito ‘I Would Die 4 U’.

‘Vampire Empire’ es el primer lanzamiento de Big Thief desde la publicación de ‘Dragon New Warm Mountain I Believe in You‘, uno de los mejores discos de 2022.