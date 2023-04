En la penúltima fecha de su gira europea y la tercera en España tras Barcelona y Valencia, Big Thief pasaron por la capital española para presentar su último y excelente álbum ‘Dragon New Warm Mountain I Believe In You’. Un trabajo con el que han recibido las mejores críticas de su carrera y los ha impulsado, aun más si cabe, a la cabeza de la música alternativa contemporánea. El cuarteto de Brooklyn ya está más que consagrados como uno de los grupos más fascinantes del momento, y esa expectación se vivió en La Riviera, donde asistió un público variopinto con gente de todas las edades y donde se respiraba una clara energía melómana. Entre conversaciones escuchadas a los asistentes sobre el Primavera Sound o cuándo fue la última vez que vieron a los autores de ‘Mythological Beauty’ en directo, comenzaba su telonero Lutalo, en la que era su primera gira europea. Simplemente con una guitarra eléctrica y nadie más que él en el escenario -excepto en una canción-, el emergente cantautor americano mezcló canciones nuevas con otras más antiguas en un set agradable.

Sobre las 21:15, Big Thief aparecieron sobre el escenario y se hizo el silencio. Lenker, que llevaba un sombrero, se mostró agradecida de la acogida del público y saludó con un tímido “Hola” en español antes de empezar. Siempre es difícil anticipar cuál será su setlist, ya que lo van cambiando en cada concierto dentro de la misma gira. Esta vez sorprendieron inaugurándolo con una canción nueva, aún inédita: una balada llamada ‘Already Lost’ que recuerda al sonido de ‘U.F.O.F‘ -completamente olvidado en el concierto- y que sonó cautivadora gracias a la imponente dulzura de la voz de Adrianne Lenker. En segundo lugar, llegó otro tema que aún no está disponible en ningún sitio, ‘Happiness’, aunque llevan tocándolo desde 2020. No es habitual que un concierto empiece con dos canciones que la gran mayoría del público no conoce, pero es una muestra de la irreverencia de Big Thief. Ellos van a lo suyo, hacen lo que quieren y les funciona perfectamente. Ambas sirvieron como un sabroso aperitivo antes de dar pie a sus éxitos mayores. Aunque más adelante sonaron las también inéditas ‘Vampire Empire’ y ‘Born for Loving You’.

Alguien en el público suplicó que tocaran ‘Time Escaping’. No estaba en el setlist, pero Lenker la recitó como si fuese un poema, en lo que fue un momento tan desconcertante como divertido. La primera canción que realmente hizo que la gente cantara al unísono fue ‘Certainty’, una de las más escuchadas de su nuevo álbum, cuya versión en directo es aún mejor que la de estudio. Pese a su intimismo, resultó ser una canción hecha para corear en grupo a pleno pulmón. A lo largo de todo el concierto, Big Thief derrocharon la energía de una banda en la que todos los integrantes se entienden y se respetan profundamente entre ellos. Por eso su música es tan especial, a veces incluso de la manera más inexplicable: son pura química.

Otra muestra de ello es ‘Shark Smile’, que dedicaron a María, una fan que cumplía años ese mismo día, e hicieron que la felicitásemos todos cantándole “Cumpleaños Feliz” en español. En ella la banda se lució con el ruidoso pasaje instrumental -recortado en la versión editada- y recordaron con su contagiosa melodía por qué es una de sus canciones más populares. Tampoco faltó en el set ‘Simulation Swarm’, uno de los mejores cortes del último disco. Pero si hablamos de canciones importantes, ‘Not’, sacada de su cuarto álbum ‘Two Hands’, seguramente se lleva la palma. Fue el momento más bonito de la noche y de los más explosivos gracias a esa magnífica segunda parte instrumental protagonizada por sus grandiosos riffs.

Siguiendo esa línea de rock ruidoso, antes del bis llegaron ‘Flower of Blood’, con grito final de una expresiva Adrianne Lenker y una ‘Dragon New Warm Mountain I Believe in You’ ahora transformada en una suerte de pieza de rock progresivo en la que incluso el guitarrista Buck Meek se tiró al suelo mientras tocaba.

La banda no tardó en regresar al escenario para tocar ‘Spud Infinity’ concluyendo con alegría una gran noche. Noah Lenker, hermano de la cantante, fue invitado a tocar el arpa de boca que marca el característico ritmo de la canción. Todo el mundo cantaba y bailaba; una preciosa energía rebotaba entre el público y el escenario.

Culminaba así un espectáculo repleto de actuaciones técnicamente perfectas, donde Big Thief supo mantener sin problemas su prestigioso estatus.