‘Summertime Sadness’ sigue siendo el mayor éxito comercial de Lana Del Rey. En Estados Unidos y Reino Unido fue especialmente exitoso el remix de Cedric Gervais, que llegó al número 4 de Reino Unido y al número 6 de Estados Unidos. El remix de ‘Summertime Sadness’ contó incluso con videoclip oficial y valió a Cedric un premio Grammy. Para Lana supuso el hit más importante de su carrera en la radio.

Durante años, el remix de ‘Summertime Sadness’ de Cedric, en la clave de EDM machacón de la época (2012-2013), fue la canción más reproducida de Lana en Spotify, hasta que ‘Young and Beautiful‘ superó sus escuchas en 2019. En 2023, la versión original de ‘Summertime Sadness’ supera holgadamente las reproducciones del remix: el público ha hablado.

- Publicidad -

Ahora, Cedric Gervais ha vuelto a hablar de su exitoso remix en el podcast Money Buys Happiness, aunque para atribuirse parte del éxito de Lana Del Rey. El titular de la entrevista, con bastante poco gusto, afirma que Cedric es el «hombre que hizo famosa a Lana Del Rey».

En la charla, Cedric recuerda que su colaboración con Lana surgió después de que el productor trabajara con Madonna en su disco ‘MDNA‘ (2012). Inicialmente, el remix de ‘Summertime Sadness’ se editó en el sello independiente Spinning Records, y Cedric cuenta que la multinacional Interscope se negó a publicarlo porque ya había sido un single de ‘Born to Die‘ en su versión original el año anterior. Cedric insistió, les enseñó un vídeo en el que pinchaba la canción frente a «95.000 personas» que coreaban el estribillo al unísono, el sello asintió y el remix explotó comercialmente, vendiendo «8,5 millones de singles».

- Publicidad -

Cedric está convencido de que el enorme éxito del remix de ‘Summertime Sadness’ es responsable de que la carrera de Lana Del Rey despegara, al menos, en Estados Unidos: «Lana no estaba agotando sus conciertos en Estados Unidos», explica en el podcast. Después de esa canción, estaba agotando en todos los recintos en los que tocaba en el país. En su vida Lana había tenido un hit en la radio, es es el único que ha tenido». Cedric apunta que el remix de ‘Summertime Sadness’ también es el único hit «top 40» en Estados Unidos que él ha logrado, frente a los «20 de (mi) amigo David Guetta, o los de Calvin Harris».

No obstante, Cedric asegura que Lana no es el tipo de artista que busque éxitos que suenen en radio. Después del éxito del remix de ‘Summertime Sadness’, Cedric produjo uno para ‘Young and Beautiful’, pero el francés recuerda que Lana impidió que tal remezcla fuera publicada de manera global, llegando únicamente a ser lanzada en Australia y Nueva Zelanda: «Allí el remix de ‘Young and Beautiful’ fue cuádruple platino», rememora. «Iba a ser igual de grande que «Summertime», pero Lana bloqueó todo, no quería ese éxito».

- Publicidad -

Las palabras de Cedric han puesto en pie de guerra a los fans de Lana en Twitter, que recuerdan que Cedric es conocido únicamente por ese remix, mientras que las canciones icónicas -y de streamings multimillonarios- de Lana son muchas: en su top 10 de Spotify, el remix de ‘Summertime Sadness’ ni siquiera aparece. En cualquier caso, Lana es últimamente más una artista de álbumes que de singles, aunque no ha dejado de lograr algún pequeño hit como ‘Say Yes to Heaven‘, eso sí, sin lograr hacer «crossover» como aquel remix que creíamos olvidado.