Hinds se divide: 2 de sus integrantes dejan el grupo

Hinds se divide después de 9 años juntas. Ade, bajista, y Amber, batería, dejaron la banda en diciembre de 2022, según han contado en un comunicado en Instagram. Carlotta Cossials y Ana Perrote se disculpaban por «no haber sido capaces de contarlo hasta ahora» pero escribían que, si los fans están «in», ellas seguirán haciendo música bajo el nombre de Hinds.

Aun así, la noticia no llega de sorpresa. Ya eran muchos los meses en los que Ade y Amber no aparecían en los conciertos de Hinds. Ni siquiera en el show de Coldplay en Barcelona, del que el grupo fue telonero. Tampoco fueron al podcast de la Pija y la Quinqui. Y con un nuevo álbum en camino, las dos ex-interantes se «despedían» tras haberlo «pensado mucho», pero creyendo que «ya no tiene sentido para ellas continuar en la banda».

Ade y Amber terminaban anunciando: «Los últimos 9 años, tocando y compartiendo con vosotres nuestras canciones y experiencias por todo el mundo, hacen que esta sea la decisión más difícil de nuestras vidas. Al mismo tiempo tenemos muchas ganas de compartir nuevas experiencias y proyectos». Si ha habido malos rollos entre ellas, Ana y Carlotta, no lo han mostrado: «Gracias a Ana y CC, por todos los kms, escenarios, habitaciones, furgonetas y cepillos de dientes que hemos compartido». De todas formas, parece que Hinds no termina aquí.

