Delgao sube ‘Del Infierno Al Cielo’ por un beso

Delgao se une al productor argentino Facundo Majdalani en ‘Del Infierno Al Cielo’. La canción tiene un sonido electrónico, «kinky pop», en el que Delgao se desenvuelve de maravilla; su voz con autotune está hecha para este tipo de melodías. Y es que, sin ser una canción alegre, el cantante de ‘Amor Kinky’ presenta un tema muy bailable. Es nuestra Canción Del Día.

‘Del Infierno Al Cielo’ habla de un amor separado por lo divino y humano: «Voy a hacer una escalera del infierno al cielo / Y cuando no mire el diablo subiré a darte un beso». La guitarra del inicio y el teclado del final le bajan el carácter festivo que la base le da al tema. Aunque Delgao habla de «veneno», «lloros» y «sangre», le queda espacio para vacilar un poco de su dolor, algo que ya ha mostrado en numerosas ocasiones: «No me hizo fuerte / Pasarlo mal me hizo guapo y cabrón». Claro que sí, el sufrimiento cada uno lo trata como quiere.

Delgao tira una referencia a Monsterz, ¿colectivo? en el que comparte espacio con algunos de los artistas de hyperpop más conocidos de España, como María Escarmiento, Fran Laoren o Cma y Soub. «‘Toy con los Monsterz, haciendo leaks / Quemando los miércoles de Madrid», canta en el segundo verso. Las fiestas de los miércoles de este club parece que han dado de qué hablar.



