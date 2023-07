Travis Scott ha anunciado oficialmente -después de rumores- que su nuevo disco, ‘UTOPIA’, saldrá este viernes 28 de julio. El disco se anunció hace dos años. En Instagram, Travis ha compartido diferentes portadas alternativas con las que contará ‘UTOPIA’, ninguna de las cuales es la definitiva, que se revelará el jueves.

El tracklist oficial de ‘UTOPIA’ sigue siendo un secreto, por lo que se desconoce si ‘KPOP‘, el nuevo single de Travis con The Weeknd y Bad Bunny, formará parte de él.

El nuevo proyecto musical de Travis no se quedará en el lanzamiento de un álbum, sino que vendrá acompañado de una película, llamada ‘CIRCUS MAXIMUS’, que se estrenará el día antes, el 27 de julio, en varios cines norteamericanos. Gaspar Noé, Nicolas Winding-Refn, Harmony Korine, Valdimar Jóhannsson y Kahlil Joseph han participado en la producción de la cinta.

‘CIRCUS MAXIMUS’ ha llevado a Travis «alrededor del mundo», también a España, en concreto, a Tarragona, donde el rapero fue visto hace unas semanas rodando una misteriosa película y también pintando un grafiti en una pared con la palabra «UTOPIA». En dicha película se espera que aparezca una colla castellera.

La aventura global de Travis empezará justamente el día 28 de julio en Egipto: el rapero presentará ‘UTOPIA’ delante de las pirámides de Gaza.

CIRCUS MAXIMUS

IN THEATRES JULY 27

Ahhhhhhhhhhhh FINALLLYYY HEAR

SEE U IN UTOPIA!!!!

Tickets https://t.co/IAE55veLSR pic.twitter.com/EWtDVFeAju

— TRAVIS SCOTT (@trvisXX) July 25, 2023