Bad Bunny, The Weeknd y Travis Scott: cuando el ‘K-POP’ es latino

Bad Bunny y The Weeknd se han unido a Travis Scott en ‘K-POP’, un single que pertenece a su próximo álbum, ‘UTOPIA’. Aunque el título hace referencia a la música surcoreana, no hay ni rastro de este género en la colaboración. Es más, los tres artistas se unen en un estilo funk que les favorece mucho, pero alejado de lo que suelen hacer Travis Scott y The Weeknd. A Benito le va que ni pintado.

El beat es muy cálido, suave y bailable (incluso Travis se deja ver moviéndose en el vídeo). Es un ritmo que podríamos esperar de artistas como Bad Bunny, pero en esta colaboración todos aportan su personalidad sin que suene forzado. Se ponen de acuerdo en la letra, que habla de la atracción física (quizá no se le puede llamar amor) en el caribe o Saint-Tropez (donde está grabado el videoclip). «Esa noche fue demasiado ardiente / Necesito que vuelvas pronto», reza Travis Scott en el estribillo. Pues eso, una perfecta definición de las pasiones de las que hablan.

En su verso, Bad Bunny hace uso del autotune y consigue el sonido característico de Travis Scott. Pero hablando de lo suyo: «Como aquello’ tiempo’ de camino a Maya / Tú ni fumaba’ y chingando te arrebaté». Por su parte, The Weeknd, también quiere subirse al carro latino y suelta algunas palabras, muy básicas en castellano: «Love when she’ll call me, «Papi» (Mm-mm) / Even though she Korean (Mm-mm)». Referencia a Corea, aunque la palabra «K-POP», en este caso, se refiere a una piruleta de ketamina que reciben ese nombre también. «Ya sabes que estoy colocado por ese K pop», canta The Weeknd.

En el videoclip, solo podemos ver juntos a Travis Scott y The Weeknd, Bad Bunny no se reúne con ellos. Además de las apariciones estelares de SZA y Pharrel, el cantante de ‘goosebumps’ va publicitando su disco ‘UTOPIA’.

