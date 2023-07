Travis Scott actuará en Egipto pese a las acusaciónes de «masón» y «satánico»

Travis Scott tenía planeado hacer la presentación de su nuevo álbum ‘UTOPIA’ desde Egipto, frente a las pirámides de Giza. Esta presentación oficial del proyecto, que saldrá el 28 de julio, se está encontrando con algunos obstáculos.

Aunque Live Nation ha asegurado para Billboard que «el concierto no se cancela», desde el Sindicato de Músicos Egipcios han mostrado su rechazo hacia el show, que dicen, no va a tener los permisos necesarios para llevarse a cabo. El Ministerio de Cultura Egipcio, representado por la Autoridad de Censura de Obras Artísticas y el Ministerio de Trabajo, no aprueban el show de Travis Scott porque «no respeta los valores y tradiciones del pueblo egipcio y se trata de garantizar la seguridad y la protección del público».

Según Egypt Today, esto se basa en rumores que indican relación entre Travis Scott y la masonería en sus conciertos. Además, Amr Abdelsalam, abogado egipcio, le acusa de «satánico» y «defensor de una organización afrocéntrica que se opone a la identidad y el patrimonio egipcios». Aun así. Live Nation ha asegurado que «no hay cambios y que todo lo que indique lo contrario es falso».

Travis Scott's concert at Egypt’s Pyramids of Giza has been canceled by The Egyptian Syndicate of Musical Professions because "he's a Freemason…. who performs satanic rites during his shows". pic.twitter.com/U3CS5h9J1q

