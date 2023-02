SZA arrasa con su disco sorpresa; el de Little Simz cae en el olvido

Hits

Vemos a SZA en los Premios Grammy y sabemos que podemos volver a verla el año que viene recogiendo estatuillas cuando le toque por calendario. Es curioso que haya posado justo con Taylor Swift porque el próximo Grammy a Álbum del Año podría ser para una de las dos. ’SOS’ de SZA fue el gran disco sorpresa de la pasada Navidad en Estados Unidos, tanto a nivel crítico como en popularidad. Fue número 1 directo en el Billboard 200, se mantuvo ahí durante todo diciembre y enero sin el soporte físico, y continúa fuerte en listas.

Además, su popularidad se ha extendido fuera de Estados Unidos, pese al género que trabaja y al mal momento para el inglés en ciertas listas internacionales como la nuestra. ‘SOS’ ha sido top 2 en Reino Unido y 8 semanas después de su edición continúa en el Top 5. Noruega, Holanda, Australia… también sostienen el álbum en su Top 5. Incluso en países imposibles para el R&B como España está funcionando de manera digna. Tras haber sido número 22, ahora resiste en el puesto 52: es un milagro que siga en el top 100, rodeado de discos en castellano.

En todo esto ha tenido mucho que ver el éxito del tema ‘Kill Bill’, que en principio ni siquiera identificamos como el single principal del álbum: su fecha de edición como tal data de enero. Aunque no ha llegado al top 1 ni en Reino Unido ni en Estados Unidos, quedando en los puestos 3 y 2, respectivamente; ya os contamos que sí fue un número 1 global en Spotify. Tanto ‘Kill Bill’ como ‘Nobody Gets Me’, que también ha sido enviada recientemente a algunas radios, sostendrán el álbum, que según Mediatraffic ya ha movido lo equivalente a casi 1,5 millones de copias en todo el mundo. Pero vendrán muchos más.

En un estado de euforia que ni siquiera su equipo quizá esperara, acaba de certificar el álbum como platino en Estados Unidos, los temas ‘Shirt‘, ‘Blind’, ‘Low’ y ‘Nobody Gets Me’ como disco de oro, ‘Kill Bill’ como platino… y varios de sus temas viejos como multiplatino, a destacar ‘Good Days’ con placa cuádruple.



Flops

Hubo otra artista próxima al R&B y al hip hop que sacó disco sorpresa en diciembre, pero a este lado del Atlántico. Y no le ha ido tan bien. Perjudicado por el día de lanzamiento (un lunes), por la falta de influencia de la prensa británica, y por unas fechas muy complicadas para las novedades (o te va muy bien o muy mal, no hay término medio), ‘NO THANK YOU’ de Little Simz parece haber pasado completamente desapercibido pese a las buenas críticas, y pese a que este es el primer disco de la artista desde que ganara el Mercury Prize con ‘Sometimes I Might Be Introvert’.

Lo cual es una pena porque la obra de Little Simz merecía más atención. ‘Gorilla’ era un buen single que podría haber funcionado en radios o en algún tipo de playlists pero no lo ha hecho, y el conjunto de singles exhibido en su corto de 11 minutos era de lo más pintón. Pero ni ‘Heart on Fire’ ni ‘Broken’ han conseguido brillar y no ha habido manera de que ‘NO THANK YOU’ entre siquiera en el top 100 británico pese a algún amago durante las «midweeks». De listas internacionales, mejor ni hablar.

Todo un retroceso tras el top 4 en UK conseguido por ‘Sometimes I Might Be Introvert’ y cierta presencia en listas internacionales (top 40 en Australia, por ejemplo), con el que Little Simz se sitúa en la liga más bien de sus amigos, los esquivos SAULT. No hay más que recordar que el disco hablaba sobre los sinsabores de la fama…

Sin ánimo de enfrentar artistas, nuestra sección Hits & Flops compara estrategias de márketing; a diferencia de la sección Discos, centrada en la calidad de los mismos.