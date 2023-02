10 fotos que no debiste perderte de los Grammy

Anoche se celebró la 65ª Edición de los Grammy, en los que Harry Styles, Lizzo y Bonnie Raitt se postulaban como grandes ganadores y que además nos dejaron una serie de curiosísimas fotos:

El mono de Harry Styles

El ganador a ‘Álbum del año’ llegaba a los Grammy con un colorido atuendo, que luego cambiaría por uno más normalito para recoger el gran premio.

Bad Bunny con Taylor Swift

Uno de los juntes más improbables de la noche lo protagonizaron Bad Bunny y Taylor Swift, que musicalmente están en polos opuestos, pero han posado como si se trataran de amigos de toda la vida.

La mirada de Ben Affleck

Ben Affleck y Jennifer Lopez protagonizan una foto en la que el actor no puede quitar los ojos de encima de Lopez. Todos queremos que nos miren así.

Lizzo y su vestido imposible

Lizzo llegaba a la gala convertida en una gran flor roja. Por fuera, precioso. Para andar con ello puesto, ya es otro asunto.

El sutil homenaje a Tupac de Kendrick Lamar

El rapero californiano se llevó el álbum a ‘Mejor álbum de rap’ y vistió con un atuendo que mezclaba lo formal con lo deportivo, además de incluir un pequeño homenaje a Tupac en forma de llavero.

Kendrick Lamar always showing love to 2Pac ❤️ pic.twitter.com/5hTmEBgJJO

Las tres reinas

No podía pasar esta oportunidad sin que Beyoncé, Lizzo y Adele tuvieran una foto juntas. Además, las dos últimas se sentaron juntas y también dejaron momentos memorables.

Adele, Beyoncé and Lizzo at the #GRAMMYs . pic.twitter.com/VWl0ECvyk2

La atrevida Shania Twain

Shania Twain llevó ayer uno de los atuendos más comentados, con un estampado completo de lunares y un sombrero a juego con forma de chupete.

FUN. FUN. FUN. 🤍@ShaniaTwain sharing her #GRAMMYs look with us! pic.twitter.com/5kOx6BgpEq

— CBS (@CBS) February 5, 2023