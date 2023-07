Te regalamos entradas para Santander Music

El Santander Music celebra su edición número trece, que tendrá lugar el próximo viernes 4 y sábado 5 de agosto. Desde JNSP, regalamos 4 entradas simples para el festival y la forma de ganarlas es muy sencilla.

Premiaremos las 4 respuestas más originales a la pregunta: ¿Cuál es tu artista favorito de Santander Music y por qué? Tendréis que enviar vuestras mejores ocurrencias a nuestro mail [email protected] antes de mañana día 28 de julio a las 12.00h.

Por si aún no has visto el cartel, el viernes 4 de agosto se verá encima de los escenarios a La Casa Azul, SFDK, Ana Tijoux, Second, Depresión Sonora, Soleá Morente o Joe Crepúsculo. Y el segundo, y último día, el sábado 5 de agosto a Viva Suecia, Dani, Reyko, Ladilla Rusa, Iseo & Dodosound, La M.O.D.A., Alice Wonder o Queralt Lahoz.

Sin prisa, pero sin pausa, id pensando, porque las respuestas más afiladas van a estar recompensadas.

