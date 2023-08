Aleesha se pasea bien ‘Chulita’ por Callao

Ser un poco chula no debería estar mal visto y Aleesha lo demuestra en su nuevo tema, ‘Chulita’. Así se define a ella misma: «Soy una chulita que pasea por Callao / Aún quiero a mi ex pero le tengo bloqueao’». Hace 3 meses que la artista publicó este fragmento en Tik Tok, y ya entonces se hizo viral. Ahora lo estrena con la versión para COLORS SHOW incluida y, por supuesto, es nuestra Canción Del Día.

Aleesha combina tres cosas que se le dan muy bien en una canción que se pega hasta más no poder: su voz melódica, rapeo con actitud de sobrada y un estribillo en el que cuenta la letra, no la canta. Esto último le ha costado la comparación con Bb Trickz.

La actitud de chula la ha conseguido con referentes femeninas que son expertas en esto: Ms Nina, La Goony Chonga y María Isabel. A las tres les dedica versos: «Y como dice Miss Nina estoy tristechonda / Haciendo twerk con la lágrima no sé qué onda / Me puse bonita sonando La Goony Chonga». La de María Isabel tenía que hacer referencia a su gran tema: «Y cuando salgo a la calle la gente me mira / Como dice María “antes muerta que sencilla”»

PMP (Juicy BAE, L´haine) produce esta canción en la que «la Patrona» se lo pasa bien encima de un beat de trap con una melodía romántica. «Me siento mamasita aunque to’ se esté jodiendo», así define Aleesha ese momento en el que nada te sale pero la actitud de chulita es lo más importante.



