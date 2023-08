Jungle suenan de lujo «de vuelta al 74»

Jungle publican este viernes ‘Volcano‘, su nuevo disco. En los próximos días publicaremos una entrevista con uno de sus dos integrantes, Joshua Lloyd-Watson, que nos hablará sobre los entresijos del que será el Disco de la Semana en estas páginas.

‘Volcano’ es el disco más retro y orgánico de la carrera de Jungle, un trabajo de funk y disco radiante que se deja influir por el R&B y el soul clásico de gente como Al Green o Minnie Riperton, especialmente en sus minutos finales. De manera interesante, la mayoría de melodías vocales de ‘Volcano’ son originales, no sampleadas, aunque lo parezcan.

Entre las vocalistas acreditadas en ‘Volcano’ se encuentra Lydia Kitto, colaboradora habitual de Jungle. Kitto canta y co-escribe varios cortes en ‘Volcano’, como ‘Candle Flame’, y también aparece en el reciente single, ‘Back on 74’, la Canción Del Día de hoy.

‘Back on 74’ es otro caramelo funky de Jungle decorado con luminosas armonías vocales luminosas y animadas percusiones que invita a soñar en otra época. 1974 es el año de lanzamiento de álbumes de funk tan importantes como ‘Up for the Down Stroke’ de Parliament o ‘Live it Up’ de los Isley Brothers. Sin embargo, el título de ‘Back on 74’ se refiere en realidad al número de una calle, probablemente la 74 Street de Manhattan, en la que es una historia de regreso al hogar: «no lloraré nunca más», canta la narradora.

Os recordamos que Jungle presentarán ‘Volcano’ en España: el dúo estará el 27 de octubre en la sala Razzmatazz, y el 28 de octubre el Palacio Vistalegre de Madrid.