Katy Perry tiene planes de sacar nueva música, pero pide paciencia

Katy Perry está acabando su residencia en Las Vegas, ‘PLAY’, y en una entrevista para ‘Good Morning America’ ha estado hablando de sus planes de futuro. La artista ha confesado que sí, que volverá a sacar música, pero pide paciencia para poder «hacerlo bien».

Aunque desde que fue madre Katy Perry no ha sacado música, no habla de ello con ninguna pena, al contrario. «No he estrenado nada desde mi querida Daisy. Pero he escrito muchísimo y lo he hecho desde un lugar muy amoroso porque estoy llena de amor. Un amor incondicional que no sabía que existía», explicaba en la entrevista.

Su álbum ‘Smile’ salía dos días después de dar a luz, y por eso sus prioridades se han transformado en cierta manera. «Siempre estoy escribiendo, lo he estado haciendo, pero ahora es importante para mí celebrar el mundo que he conseguido construir, con canciones preciosas y siendo responsable de la vida de una persona de 3 años. Volveré, pero dejadme hacerlo bien».

Sobre la experiencia de la residencia en Las Vegas, la artista ha dicho que ese sentimiento de «familia, comunidad y unión» los recordará siempre. Aunque quedan algunos meses para que acabe, Katy Perry ya afirma que la «energía y la alegría» que había en los conciertos ha sido «preciosa».

