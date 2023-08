Young Miko: el aserejé más rapero está en ‘wiggy’

Cuando parecía que ya no se podía tirar más de Las Ketchup, Young Miko saca ‘wiggy’ y en su estribillo le da otra vida al ‘Aserejé’. Pero una vida mucho más rapera, claro. Y es que la artista entremezcla el baile y verso icónico con su estilo hip hop: «Aserejé, ja, dejé / Ella se dejó y yo me la llevé, ah». Es nuestra Canción del Día.

Young Miko usa una base en la que la percusión le marca el ritmo perfecto mientras ella suelta las barras secas. Puede entonar más o menos, pero su estilo es el rapeo tajante pero un poco sobrado, de ligona: «Mami, you know what’s up, aquí no hay excusa’ / Súbete la falda, me gusta esa blusa», canta en uno de los versos. En la segunda parte de la canción, la artista le mete al beat golpes de reggaetón que completan un estilo que ya le estaba funcionando.

- Publicidad -

No le faltan las referencias de moda, que compagina con frases más coquetas: «Salí piquetúa, hoy salí de Bulgari / Se dio par de trago’ y se puso vulgari». Eso le encanta a la cantante de ‘Lisa’, contar todas las mujeres que tiene (o dice tener). Y lo hace sin dejar de bailar: «Qué muchas mamis hay en el club / Baby, muévelo al revé’ / ¿Cuál yo quiero? Yo no sé».

Aunque habla de cosas que no ha inventado, Young Miko crea un sonido y un lenguaje que no suenan vulgares. Y ella está encantada de mostrarse segura en ese tonteo.

- Publicidad -