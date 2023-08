Hot Chip quieren volver a la infancia en ‘Fire of Mercy’

Un año después de publicar su octavo disco, ‘Freakout/Release‘, uno de los mejores discos de 2022, Hot Chip vuelven con nuevo single. ‘Fire of Mercy’ es su colaboración con la cantante Yunè Pinku, y la Canción Del Día para este miércoles.

‘Fire of Mercy’ habla sobre la «corrupción» que conlleva la edad adulta. Joe Goddard y compañía echan de menos la inocencia de la infancia. Para hablarnos de esto, Hot Chip se sirven de baterías y sintetizadores nerviosos, próximas al trabajo de The Postal Service; de teclados acid, de un loop vocal que suena hilado a lo largo de toda la grabación, y de los coros de Yuné Pinku.

- Publicidad -

‘Fire of Mercy’ crea belleza de un momento de crisis existencial. «¿A veces dejas de creer en las cosas que te hacen ser tú?», canta Alexis Taylor. Hot Chip nos animan a «cambiar nuestra vida» cuando estemos «cayendo en una espiral» y nos incitan a «recordar quiénes somos y de dónde venimos».

En un comunicado, Joe Goddard cuenta que ‘Fire of Mercy’ «se relaciona con el concepto central de ‘Songs Of Experience’ de William Blake: lamenta la corrupción que inevitablemente viene con la edad adulta y anhela volver a la pureza de la infancia», señaló Joe Goddard del grupo en un comunicado.

- Publicidad -

Por su parte, Pinku ha declarado: «Es un gran honor trabajar con Hot Chip, ya que son leyendas en el mundo de la música electrónica. Cuando me enseñaron ‘Fire of Mercy’ y me pidieron que colaborara en la canción, me emocionó mucho trabajar con ellos».