Ana Mena irá a por todas con ‘Madrid City’

Ana Mena ha sido noticia en los últimos días después de avanzar una canción inédita durante su concierto en el festival Arenal Sound de Borriana, Castellón. ‘Madrid City’ es su próximo hit hecho a medida, o eso parece, pues el sonido no anda demasiado lejos del de ‘Las 12’. La intención discotequera, de hit bailongo, es la misma. Eso sí, el drop de ‘Madrid City’ incorpora un piano de aires trance que remite a uno de los mejores hits del pop británico reciente, ‘Miracle‘ de Calvin Harris y Ellie Goulding.

Antes de personarse en el escenario de Arenal Sound, Ana Mena avisaba de que tenía una sorpresa preparada para sus seguidores: «Esta noche hay una sorpresa en el ARENAL (muy improvisado todo) preparaos para grabarlo». Después de mostrar ‘Madrid City’ en vivo, Twitter se llenaba de mensajes que pedían el lanzamiento inmediato de la canción.

- Publicidad -

Pero no todo eran palabras amables: también había un sector de personas que criticaba el playback de Ana Mena, y la autora de ‘bellodrama‘ ha tenido que reiterar que el avance de ‘Madrid City’ ha sido totalmente improvisado: «Lo primero que he dicho antes de soltar este tema es que quería enseñarla. Es una maqueta que me ha llegado hoy», ha explicado la malagueña. «La hemos enseñado, no la hemos tocado ni la hemos cantado porque ni la instrumental la tenemos».



Ana Mena ha publicado nuevo single recientemente, también ajeno a ‘bellodrama’. ‘Criminal’, su nueva bachata con Fred de Palma, está disponible desde hace unos días.

- Publicidad -

Os recordamos que Ana Mena actúa en el WiZink Center el próximo 9 de septiembre: será el gran concierto de presentación de ‘bellodrama‘, un álbum que ha sido número 1 en España, y que incluye, además de ‘Las 12’, otros singles como ‘Lentamente’ o ‘Me he pillao x ti’ con Natalia Lacunza.