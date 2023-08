Mae Stephens y Meghan Trainor buscan a ‘Mr Right’

La británica Mae Stephens se ha convertido en una de las revelaciones pop de 2023. Su single ‘If We Ever Broke Up‘ ha logrado un enorme éxito desde su lanzamiento el pasado mes de febrero: otro de esos virales de TikTok, ‘If We Ever Broke Up’ ha alcanzado el número 13 de la lista de singles de Reino Unido y hoy acumula 180 millones de streamings solo en Spotify.

El siguiente paso de Mae Stephens ha sido publicar un tema de sonido igualmente colorido y rosa. Y, también, aliarse con una experta en este estilo como es Meghan Trainor: juntas entonan este ‘Mr Right’ que hoy jueves es la Canción Del Día.

- Publicidad -

‘Mr Right’ es otra de esas canciones nacidas en la era de Tinder. Stephens y Trainor buscan al «chico ideal» pero no lo encuentran, así que siguen deslizando «to the left, to the left», un poco como hacía Beyoncé en ‘Irreplaceable’. En concreto, Mae queda con hombres poco aseados y, además, canta que «estoy demasiado bien sola». Meghan aporta la visión empoderada: «sé que lo merezco, merezco el mundo entero». Lógicamente, M y M prefieren estar solas que mal acompañadas.

Musicalmente, ‘Mr Right’ es -lo voy a decir- una chuchería disco-pop que sabe a fresa y algodón de azúcar. El «Swedish touch», de hecho, está ahí, pues Victor Rådström del colectivo NEIKED es uno de los productores involucrados. También Jason Gill (Zara Larsson, Bebe Rexha, Tove Lo) co-produce. Como dato curioso, ‘Mr Right’ recupera el «fade out», algo muy poco habitual hoy en día.

- Publicidad -

Tanto Mae como Meghan se han alabado la una a la otra en declaraciones a la prensa. Mae ha dicho que Meghan es la artista a la que «aspira ser», y Meghan ha declarado que es fan de Mae desde hace tiempo, y que se siente agradecida por la oportunidad de colaborar con ella.