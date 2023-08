Lorde se oscurece en los shows, ¿viene con nueva música?

Durante sus dos últimos shows, Lorde ha dado una nueva estética a la gira ‘Solar Power’. Y es que, según informaba NME, la artista avisaba en el reciente concierto en Irlanda que lo que iba a ocurrir esa noche era diferente, menos dulce. «Estos conciertos son una edición ‘Night Vision’ de la gira», decía Lorde antes de actuar. Se pudieron escuchar sus temas con arreglos nuevos.

Aunque, en realidad, no dejaba claro si se trata de un nuevo proyecto musical, una nueva estética encima del escenario o ambas. NME ha definido el show de una forma muy concreta: «Si ‘Solar Power’ era una fiesta de chicas tristes en la playa, esto era una rave en un monasterio. Un jolgorio barroco a caballo entre la lucha y la mordacidad».

Y para seguir jugando con este despiste, Lorde publicaba unas palabras ambiguas en su cuenta de Instagram tras el segundo concierto, edición ‘Night Vision’, en Oslo. «Después del show nos fuimos a nadar… Estos momentos son bonitos y a la vez me acojonan, hay mucho que deciros. No, esto no es el inicio de nada, solo quiero que sepáis que tengo una luz dentro de mí… Que os enseñaré pronto», escribía la artista debajo de unas fotos suyas nadando en una piscina, algo que parece que le encanta. La luz verde, la forma de posar y el mensaje la envuelven en un aura misterioso a la vez que místico.