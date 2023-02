‘Solar Power‘ de Lorde fue uno de los discos más anticipados de 2021. También fue una de las mayores decepciones a nivel comercial y, sobre todo, de crítica. El disco recibió algún elogio, pero el consenso fue negativo: nada que ver con la recepción obtenida por ‘Pure Heroine‘ (2013) y ‘Melodrama‘ (2017), el segundo, uno de los mejores discos de la pasada década.

Pero Lorde ya piensa en el siguiente. En una entrevista con el medio neozelandés Ensemble, la cantante confirma que ha empezado a trabajar en su cuarto álbum. En concreto, dice haberse tomado su tiempo para investigar y anotar ideas, pero que ese trabajo ya estaría finiquitado. Falta empezar a escribirlo y ella espera poder sacar el disco más pronto que tarde.

En sus palabras: «Estoy emocionada con lo que viene. Siempre tengo la intención de moverme todo lo rápido posible pero, después, (la obra) va tomando diferentes formas. Con este, realmente lo estoy intentando. No quiero esperar. Estas palabras, tómatelas como quieras». Lorde, que ha solido sacar disco cada cuatro años, no descarta que el cuarto pueda salir en 2023.

En cualquier caso, Lorde no es de esas artistas que echan pestes de su trabajo pasado. Ella sigue hablando con orgullo de ‘Solar Power’ porque, dice, es un disco que necesitaba hacer. «El tercer disco siempre es un punto de inflexión: ya no eres un artista nuevo, quieres probar otras cosas… En ‘Solar Power’ necesitaba hacer ciertas cosas, y me siento más tranquila después de haberlas hecho». Yelich-O’Connor explica que, después de la intensa etapa de ‘Melodrama’, ‘Solar Power’ le permitió dar un paso al lado, labrarse un camino diferente, más allá de expectativas, y esquivar el encasillamiento.

Parece que Lorde ha superado la reacción «desconcertante y dolorosa» que provocó ‘Solar Power’, un disco, en sus propias palabras, «de transición». Esperemos que este «parón» nos diriga hacia otra obra brillante, como ella las ha sabido hacer.