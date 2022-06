Lorde comenta la reacción «desconcertante y dolorosa» hacia su disco

Lorde acaba de ofrecer uno de los conciertos más emocionantes vistos en el Primavera Sound de Barcelona. Ha presentado ‘Solar Power‘, su tercer disco. Ahora, con motivo del primer aniversario del single principal de ese álbum, la neozelandesa se ha sincerado en una carta dirigida a sus fans y ha comentado la reacción negativa que obtuvo el disco a su salida.

«Ha sido el año con los momentos altos más altos y con los momentos bajos más bajos que jamás he vivido», ha escrito. «A la gente le ha costado entender el álbum: aún a día de hoy recibo e-mails de gente que me cuenta que le está empezando a gustar ahora». La cantante cuenta que «la recepción que obtuvo el disco al principio fue muy desconcertante y a veces dolorosa», pero que «tras crear y lanzar este álbum aprendí mucho de mí misma acerca de cómo la gente me percibe», y que por este motivo se siente más «viva y conectada a mi arte».

La conclusión a la que ha llegado Lorde en relación a ‘Solar Power’ es que es un disco de transición, «uno de esos discos que se hacen entre momentos cumbre». La cantante «necesitaba andar bajo, rodar una bola de neón a través de la hierba alta y ver qué pasaba». Lorde explica que un amigo -que es artista- la ha hecho llegar a este entendimiento sobre el disco.

A la vez que Lorde ha compartido una nueva carta a sus fans, la neozelandesa ha estrenado videoclip. ‘The Path’ es la pista inaugural de ‘Solar Power’, desde el principio también una de las más escuchadas; es, de hecho, la canción con la que abre sus shows, y ahora es protagonista del siguiente capítulo de ‘Solar Power’. Aunque, en realidad, el vídeo de ‘The Path’ se considera el primer capítulo, y la precuela del de ‘Solar Power’.



