RFTW: Karol G, Slowdive, Tove Lo, Sigrid, Noname…

Hoy 11 de agosto se ponen en circulación nuevos discos de Jungle, Karol G, Noname, The Hives, Bonnie ‘Prince’ Billy o G Flip. Además, ve la luz el disco perdido de Neil Young de 1977 ‘Chrome Dreams’… aunque no en Spotify, donde la música de Young no está disponible. También hay una versión extendida de ‘Dirt Femme‘, el último álbum de Tove Lo.

De ahí se extrae el nuevo single de Ebba Tove Elsa Nilsson, ‘Elevator Eyes’, que ya puedes escuchar en la playlist «Ready for the Weekend» seguida por más de 6.000 personas. Se suma a nuevos lanzamientos de Olivia Rodrigo, Sigrid, Slowdive, Hot Chip, Tronco, Fred again…

Muchos artistas favoritos del site vuelven este viernes con nueva música: es el caso de Blonde Redhead, Courtney Barnett con Chastity Belt, Miguel con Lil Yachty, ee gee, Whitney, Tokimonsta o yeule. Por volver, vuelve hasta el «cancelado» Ariel Pink con nuevo single sorpresa.

¿Qué curiosidades encontramos entre las novedades de la semana? Aparte de Karol G sonando a Selena Quintanilla, Orville Peck entrega una cover de ‘This Masquerade’, y Róisín Murphy lanza remix de un tema inédito de su próximo disco.

Además, escucha nueva música de Emotional Orange, Trueno, COBRAH, Claire Rosinkranz, James Bay, Turnstile, Baauer, Maroon 5, EASYFUN, y descubre nuevos nombres como los de Al Menne, Talia Mar, Maya Randle…