El single punk de Olivia Rodrigo no es ninguna «mala idea»

Olivia Rodrigo sigue en el camino del lanzamiento de su próximo disco, ‘GUTS‘, que sale el 8 de septiembre. ‘Vampire’, el primer adelanto, ha sido número 1 mundial en Spotify, continúa entre los primeros 10 puestos y es una de las mejores canciones de 2023 de momento.

El dramático single ‘Vampire’, de ecos glam y setenteros excelentemente asimilados, conoce hoy continuación. Y poco tiene que ver en sonido. ‘Bad Idea Right?’ hace las veces de ‘Good 4 U’ siendo el adelanto punki de ‘GUTS’… y es incluso más guitarrero. Pueden ser referencias lo mismo las Runaways de ‘Cherry Bomb’, que Sum 41.

- Publicidad -

No sé si veremos a Olivia Rodrigo destrozando su guitarra eléctrica en los directos de ‘Bad Idea Right?’. La canción se presta a ello. Las guitarras suenan afiladas como cuchillos y Olivia no se da un respiro en toda la grabación.

El sonido punk-rock de ‘Bad Idea Right?’, por supuesto, encapsula la «ira» adolescente de Olivia, que ha cometido el error capital de volver a acostarse con su ex. Canta que se «ha tropezado» en su cama. Así, sin querer. La letra es un poco relamida de más: «sé que es mi ex, ¿pero no pueden dos personas reconectar? Solo le veo como un amigo / Es la mayor mentira que he dicho». ¡No te sobreexpliques, Olivia!

- Publicidad -

‘Bad Idea Right?’, que concluye con el fade out más chungui que se ha oído en el pop reciente (estoy seguro de que el productor Daniel Nigro lo ha hecho a propósito), llega acompañado con un videoclip dirigido -de nuevo- por Petra Collins, experta en envolver de una estética semi alternativa el trabajo de sus clientas pop stars.