V de BTS vuelve con un R&B plácido e insustancial

Con dos miembros de BTS, específicamente Jin y J-Hope, ya cumpliendo con su servicio militar, mientras que los otros cinco restantes, Suga, RM, Jimin, V y Jungkook, comenzarán sus deberes a finales de 2023, es un hecho que la boy band surcoreana tardará tiempo en editar nueva música. Según su agencia, Big Hit Music, habrá que esperar, al menos, hasta 2025.

Antes de que todos los integrantes de BTS interrumpan su carrera musical, cada uno de ellos por separado se entretiene publicando material en solitario. Jimin, por ejemplo, ha arrasado con ‘Like Crazy’, y ahora es V el que ofrece novedades musicales.

‘Layover’, el primer álbum de V (su nombre es Kim Tae-Hyung), verá la luz el 8 de septiembre apostando por un sonido decididamente R&B y soul. Es el que presentan los dos singles que ha publicado en las últimas horas, ‘Love You Again’ y ‘Rainy Days’.

Mecido por el sonido de unas guitarras eléctricas acariciadas, ‘Love Me Again’ se regodea en las mieles de ese R&B y soul plácido que trae ecos al trabajo de John Legend, Jill Scott o la primera Amy Winehouse. Más nostálgico es ‘Rainy Days’, que, a la amable base de «chill hip-hop», agrega unos acordes de piano jazzy que evocan la obra de Billie Holiday.

Dos composiciones agradables aunque insustanciales, contentas con asentarse en un sonido ya demasiado familiar y explorado, ‘Love You Again’ y ‘Rainy Days’ formarán parte de un «disco» que contará con apenas 6 cortes. Y uno de ellos será la versión a piano de un tema anterior. Será un EP, aunque lo llamen «álbum». Todos los temas contarán con su propio videoclip.

1.- Rainy Days

2.- Blue

3.- Love Me Again

4.- Slow Dancing

5.- For Us

6.- Slow Dancing (piano version)