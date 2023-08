The Weeknd ya no quiere colaborar con otros artistas

The Weeknd está planteándose su carrera. Y no por la mala recepción de ‘The Idol‘, la «peor serie del año». Abel Tesfaye quiere dejar atrás el alias que le ha dado a conocer. Quiere «matar a The Weeknd», en sus palabras. Y, ahora, el autor de ‘DAWN fm‘ ha declarado que dejará de colaborar con otros artistas… «a menos que Daft Punk vuelvan».

Ha sido en Praga, en el último concierto de su gira, donde Tesfaye ha anunciado que ‘Another One of Me’, una canción inédita que ha cantado en directo, será la última que saque en colaboración con otro artista. Aunque no ha revelado qué artista aparece en el tema, algunos fans piensan que es Diddy, y su nombre figura en el setlist que se puede consultar online.

Después, en Twitter, Tesfaye aclaraba que permitirá una feliz excepción a su compromiso de no volver a colaborar con otro artista nunca más, si Daft Punk se vuelven a juntar. Pide poco. Claro que, quién mejor que The Weeknd para poner tal reunión sobre la mesa: Tesfaye y Daft Punk ya colaboraron, como todo el mundo recordará, en sus exitosos singles de 2016 ‘Starboy‘ (que acaba de volver al top 50 global de Spotify) y ‘I Feel it Coming’.

Sobra decir que The Weeknd se ha hartado a colaborar con otros artistas a lo largo de su carrera. Sin ir más lejos, Tesfaye acaba de aparecer junto a Bad Bunny en el single de Travis Scott ‘KPOP’. Además, este año, ha conseguido un pequeño hit con ‘Popular’, su colaboración con Playboi Carti y Madonna. A principios de este año, su dueto con Ariana Grande -con la que se ha aliado en varias ocasiones- ‘Die for You’ ha alcanzado el número 1 de Estados Unidos. ‘Creepin’, su colaboración con Metro Boomin y 21 Savage, es otro de sus grandes éxitos recientes.

La gira de The Weeknd pasaba recientemente por Madrid, donde dejaba un sabor agridulce: «El concierto se sustenta principalmente en las canciones, pero el artista, el show, el carisma (no hay un ápice de humor en el espectáculo) se presentan un peldaño por debajo de semejantes superproducciones sonoras».