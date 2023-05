The Weeknd es hoy portada de W Magazine junto a Lily Rose-Depp, actriz protagonista de ‘The Idol‘, la serie que Abel Tesfaye ha dirigido y producido junto a Sam Levinson. En la entrevista, Tesfaye realiza unas declaraciones que pueden traer cola: está pensando en «matar a The Weeknd».

Sus palabras son: «Estoy pasando por una fase de catarsis… y llegando a un punto en que estoy muy cerca de cerrar el capítulo de The Weeknd. Seguiré haciendo música, quizá con el nombre de Abel, quizá con el de The Weeknd… pero aún quiero matar a The Weeknd. Y lo haré, en un futuro. Sin duda estoy intentando mudar de piel y renacer».

Tesfaye añade que «el disco en el que estoy trabajando ahora seguramente será el último que saque como The Weeknd. Esto es algo que debo hacer. Como The Weeknd, ya he dicho todo lo que tenía que decir».

La decisión de Tesfaye se produce a raíz de un concierto que ofrece en Inglewood, Los Ángeles el pasado mes de septiembre. En aquel show, Lily Rose-Depp apareció caracterizada de Jocelyn (su personaje en ‘The Idol’) para presentar a Tedros, el «hombre que ha salvado mi vida». Se refería naturalmente al personaje de Tesfaye. El autor de ‘DAWN fm‘ vive una pequeña crisis de identidad y el personaje de The Weeknd le empieza a pesar. Al final de ese concierto, pierde su voz.

En la entrevista, Tesfaye cuenta que perder su voz ha sido la experiencia profesional más «aterradora» que ha vivido: «Nunca me había pasado. Mi teoría es que perdí mi voz por interpretar a Tedros, un personaje que no sabe cantar».

En cuanto al polémico rodaje de ‘The Idol’, Tesfaye se muestra muy contento con el resultado y cuenta «aunque sea horrible, sé que habré dado lo mejor de mí». Sobre todo celebra haber «recuperado mi voz». La serie se estrena el 4 de junio en HBO.