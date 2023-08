Britney Spears y Sam Asghari se separan

Britney Spears y Sam Asghari se han separado después de 14 meses de matrimonio y se encuentran en proceso de divorcio, confirman varios medios como People. De acuerdo con varias fuentes ha sido Asghari la persona que ha solicitado divorcio a Spears citando «diferencias irreconciliables». Asghari fecha su separación de Spears el día 28 de julio.

Según varias fuentes, Asghari está pidiendo manutención conyugal y el pago de los honorarios de abogados. Además, el modelo y actor buscaría impugnar el acuerdo prenupcial. Según PageSix, este acuerdo prenupcial se cerró «herméticamente» a favor de Britney.

Spears y Asghari se conocieron durante el rodaje del videoclip de ‘Slumber Party’, el segundo single de ‘Glory’ (2016), y contrajeron matrimonio en junio de 2022, una vez Britney fue liberada de su tutela de 13 años, en una mediática boda celebrada dentro de la mansión de Spears que contó entre sus invitados a Madonna, Selena Gomez y Drew Barrymore. Durante el enlace se vivió un momento de tensión cuando Jason Alexander, el primer marido de Spears, con el que la intérprete de ‘Toxic’ estuvo casada durante 55 horas en enero de 2004, intentó irrumpir en la mansión cargado con una navaja. Alexander fue inmediatamente arrestado.

Después, en septiembre de 2004, Spears contrajo matrimonio con el bailarín Kevin Federline, padre de sus dos hijos, Sean Preston, de 17 años, y Jayden James, de 16 años. Spears y Federline se divorciaron en 2007.

Este año, Spears publicará su primer libro autobiográfico, ‘The Woman in Me‘, que se pondrá a la venta el próximo mes de octubre.