Britney Spears detalla la fecha de su libro ‘The Woman in Me’

Britney Spears anunciaba ayer vía Twitter que tenía «grandes noticias para hoy» que la tenían emocionada. Todo apuntaba al estreno de nueva música, pero finalmente People ha anunciado que la gran noticia era acerca de su libro. El libro que comenzó a anunciarse hace ya un año y medio.

Tras mucha demora, parece que la artista está preparada para contar su historia y esta verá la luz el 24 de octubre, aunque ya se puede hacer el pre-save. Según la editorial Gallery Books, Britney Spears «revelará por primera vez su increíble viaje y mostrará la importancia de que una mujer cuente su propia historia en sus propios términos». También se ha publicado la portada, en la que se ve a una Britney muy joven junto al título, que hace referencia a ‘I’m Not a Girl, Not Yet a Woman’.

La cantante de ‘Toxic’, que terminó estas memorias en abril, firmará un contrato de 15 millones de dólares por su libro. Esta toma de control de su vida llega después de su victoria en los tribunales contra la tutela en la que ha estado durante más de 13 años. En 2021, cuando consiguió ponerle fin, la artista dijo: «Solo quiero recuperar mi vida». Parece que en octubre dará un gran paso.

