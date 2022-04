Britney Spears ha confirmado en Instagram que está escribiendo sus memorias, reconociendo que habrá temas espinosos. El post ha sido borrado, pero no a tiempo de evitar que aparezca en numerosos medios.

La cantante ha dicho que es «duro» enfrentarse a sucesos del pasado, pero que por primera vez va a expresarse abiertamente. “Ya sé que sueno infantil, pero era extremadamente joven cuando pasaron algunas cosas. Afrontarlas ahora va a parecer irrelevante a la mayoría y soy plenamente consciente de ello”. La cantante apela a la “intelectualidad” con que Justin Timberlake le pidió perdón a ella y a Janet “20 años tarde” y se burla de que su hermana y su madre también optaron por “la opción intelectual” al “escribir sus propios libros mientras yo no me podía tomar una taza de café ni coger el coche”.

Britney se refiere al libro de Jamie Lynn sobre sus vivencias como miembro de la familia Spears, que Britney ha condenado. Esta vez ha referenciado salir en esta obra «200 veces».

Continúa: “no soy la típica persona que trae CONVERSACIONES INCÓMODAS simplemente porque NO ES RESPETUOSO pero, vale, HABLEMOS DE ELLO (…) ¿Por qué digo esto? Porque nunca he sido escuchada. Estaba gritando por dentro y no importa lo que dijera, siempre era menospreciada”.

Sus palabras vienen a confirmar la exclusiva que Page Six ofrecía en febrero. La intérprete de ‘Baby One More Time‘ ha firmado un acuerdo de 15 millones de dólares para publicar dichas memorias. Según la fuente citada por el medio estadounidense se trata de uno de los acuerdos editoriales más lucrativos de la historia, «solo detrás de los Obama».

Varias editoriales se han peleado por agenciarse la publicación del libro de Spears y finalmente será Simon & Schuster la editorial encargada de hacerlo. En el libro, Spears hablará de su carrera, de su vida y de su familia, y es de especial interés lo que tenga que contar acerca de la tutela legal bajo la cual ha vivido durante 13 largos años.

En su declaración inicial el pasado mes de junio y después de manera reiterada en redes sociales, Spears ha descrito los abusos sufridos durante la tutela, como la presión profesional y psicológica a la que fue sometida por no perder el derecho de ver a sus hijos, y tanto el documental de The New York Times ‘Controlling Britney Spears’ como el reportaje de investigación de The New Yorker aportaban más datos espeluznantes sobre la vida de Britney en la última década.

Britney era liberada de la tutela el pasado mes de noviembre, e inmediatamente daba las gracias a sus seguidores por la repercusión alcanzada por el movimiento #FreeBritney, que ha sido fundamental en su misión hacia la libertad. Recientemente, la autora de ‘Glory’ ha revelado que recibió una invitación de la Casa Blanca para hablar de la tutela, pero que la declinó.