Serj Tankian de System of A Down ha pedido públicamente a Imagine Dragons que cancelen un concierto programado para el 2 de septiembre en Bakú, la capital de Azerbaiyán. En un mensaje publicado en change.org, Tankian ha señalado que el «régimen dictatorial petro-oligárquico de Azerbaiyán está condenando a la hambruna a 120.000 personas en Nagorno-Karabaj, en una situación a la que el ex fiscal de la Corte Penal Internacional se está refiriendo en términos de genocidio».

En su comunicado, Tankian ha indicado que, a través de sus representantes, envió una carta privada a Imagine Dragons hace meses en la que pedía a la banda amablemente que se plantee cancelar su concierto en Azerbaiyán, pero dice que no ha obtenido respuesta por parte del grupo estadounidense.

Ahora, a través de change.org, donde busca recabar 5.000 firmas, Tankian ha hecho pública su carta a la banda de Las Vegas: «A medida que la crisis humanitaria empeora en Nagorno-Karabaj con casos de hambre ya registrados, me veo obligado a hacer pública esta carta y la falta de consideración de Imagine Dragons por esta catástrofe humanitaria». Tankian opina que Imagine Dragons pueden contribuir a «blanquear la situación dictatorial en Azerbaiyán» si llevan a cabo su concierto en el país.

Tankian señala: «Quizá sienten que tienen una responsabilidad legal para llevar a cabo el concierto. Quizá simplemente la situación no les importa. Toda mi vida he abogado por que se reconozca la situación de genocidio y siempre he dicho que tanto los regímenes genocidas como los negadores de estas dictaduras deben pagar un precio. Otro genocidio se avecina en Azerbaiyán».

En la carta, Tankian expresa a Imagine Dragons que «realmente creo que actuar en Azerbaiyán tendría un impacto negativo en vuestra marca», y concluye: «Estoy seguro de que podéis analizar todos los hechos por vosotros mismos para decidir si cancelar vuestro concierto. Gracias por escucharme y espero conoceros a todos algún día».