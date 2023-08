Tinashe hace que sea divertido ir al súper, en ‘Needs’

Tinashe está estos días ofreciendo los primeros avances de su próximo disco, que recibe el título de ‘BB/ANG3L’. El rumor es que saldrá por partes. ‘Talk to Me Nice‘, el primer single, se puede escuchar desde hace unas semanas, y hoy es momento de degustar el segundo.

En ‘Talk to Me Nice’, Tinashe exploraba su lado atmosférico. Y, en ‘Needs’, opta por la diversión. No es una producción con tantos matices como la de ‘Bouncin‘, pero la sencillez de su base de trap-pop cede todo el protagonismo a una melodía realmente pegadiza, cantada con toda la naturalidad y aura «cool» que caracteriza a la californiana.

‘Needs’ habla por supuesto de «necesidades» sexuales y afectivas. Bueno, más bien, solo sexuales. El gancho «Hands on my knees / They ain’t never seen moves like these» sirve de entrada perfecta a una historia de puro flirteo que, además, no está exenta de humor: Tinashe canta que está «abierta las 24 horas» y que está en periodo de «bonanza» sacando «melocotones y bananas».

La letra de ‘Needs’ daba pie a que el vídeo tuviera lugar en un supermercado, como es el caso. Tinashe y su grupo de bailarines hacen que ir al súper sea la experiencia más divertida del mundo, bailando por los pasillos y haciendo carreras de carros.

Antes de que te des cuenta, Tinashe está desparramada en la sección de mariscos, cubierta de embutido, perreando en la caja registradora o corriendo con una cesta de aluminio en la cabeza. Un vídeo coreografiado de principio a fin que vale la pena ver.