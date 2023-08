‘Sad to Breathe’ de Japanese House mejora en acústico

The Japanese House ha publicado este verano un disco llamado ‘In the End It Always Does’, aún marcado por influencias como Fleetwood Mac y Bon Iver.

Como os contaba Jordi Bardají hace unos días, el álbum habla sobre desamor, sobre experiencias sexuales y experimentos varios al respecto. Destacaba el segundo single ‘Sad to Breathe’, que termina de conquistar gracias a su reducción acústica. Es nuestra “Canción del Día” en esa versión que ya están tardando en compartir de manera oficial en Spotify, Amazon Music y compañía.

La letra no puede ser más sencilla en su planteamiento “es triste respirar el aire cuando no estás cerca”. Amber Bain repite lo mismo una y otra vez, como si quisiera llevar la canción a una banda sonora tan asequible como la de ‘Once’ o ‘Ha nacido una estrella’, aunque lo bueno de verdad es la melodía.

Si bien en la versión de estudio, por alguna razón, desde luego muy equivocada, se ha querido llevar el tema hasta los territorios de la pista de baile, ‘Sad to Breathe’ termina de revelarse como una canción digna del repertorio de Stevie Nicks o incluso ABBA, en una versión acústica que sí se ha subido a Youtube como vídeo oficial.

Es ahí donde funcionan los juegos vocales y los arreglos a la perfección. Como recordando que a menos que te embarques en una producción realmente compleja y llena de capas a lo -por decir alguien- Animal Collective o Daft Punk, menos suele ser siempre más.