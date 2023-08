Ariana Grande mima su debut por su 10º aniversario

El próximo 30 de agosto se cumple el 10º aniversario del debut de Ariana Grande, ‘Yours Truly‘. El álbum contenía colaboraciones del que fue su novio, Mac Miller, también otra con MIKA, y dejó pequeños hits sobre todo en Estados Unidos, pues entonces aún faltaba tiempo para que la cantante pegara un pelotazo internacional.

Para celebrarlo y reivindicarlo, habrá reedición. Este mismo viernes 25 de agosto se compartirá una versión deluxe del álbum de manera digital, que incluirá varias canciones en directo. Será un Live from London con las versiones actualizadas de las canciones. Ariana ha señalado que ha sido «sanador» enfrentarse a este proyecto.

La semana que viene podrá encargarse el vinilo, y habrá un par de Q&A con sus fans. También se ha anunciado un calendario de actuaciones en directo, interpretando algunas de las canciones de aquel disco. El viernes 25 de agosto tocará ‘Honeymoon Avenue’ y ‘Daydreamin’’, el domingo ‘Baby I’, el martes 29 ’Tattoed Heart’ y ‘Right Here’ y el miércoles 30 ‘The Way’.

Ariana has announced a 6-day celebration for Yours Truly’s 10 year anniversary starting Friday 8/25 🎀 pic.twitter.com/GhE7PFl7HB

