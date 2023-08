Rayden compara a Rubiales con Pablo Motos

David Martínez Álvarez, más conocido como Rayden, ha comparado en las redes sociales la actitud de Luis Rubiales en la Final de la Copa Mundial de Fútbol Femenino con la de Pablo Motos al frente de El Hormiguero. “De aquellos Motos estos Rubiales” es una de las frases que ha sentenciado.

El Presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales ha provocado una enorme polémica al besar sin su consentimiento a una jugadora, Jenni Hermoso, tras la victoria de España en el Mundial Femenino este domingo. Su imagen agarrándola de la cabeza y acercándola a su boca ha aparecido en medios internacionales del prestigio de The Guardian o The New York Times.

Varios miembros del gobierno, incluido el presidente y varios ministros como Iceta o Irene Rodríguez y también Cuca Gamarra desde el PP, han condenado la acción. Pablo Echenique defiende en un hilo de Twitter que ese es el tipo de consentimiento del que hablaba la ley del “sí es sí” y por el que se aisló a Irene Montero.

Rayden cree que este comportamiento en las cabeceras de todo el mundo es muy similar al que se ha visto en el programa de Pablo Motos y para ello ha posteado una foto de este besando a Anastacia: “Recuerdo cuando, por ser crítico con El Hormiguero, los guionistas y su presentador, me llamó una de sus hormigas por teléfono. (Adivinad cuál). Intentaba justificar las actitudes machistas y de abuso de poder del programa alegando que eran errores puntuales y que, por ejemplo, cuando Sergio Ramos fallaba un penalti no se le echaba toda la gente encima. Terminó su relato avisándome que no me convenía convertirme en el enemigo público número uno del programa. Yo le comenté que si mi hijo veía fallar un penalti en la tele y lo intentaba en la vida real no ocurría nada, pero que si veía a Pablo Motos utilizando su posición de poder intentando besar a las entrevistadas (con todo el público aplaudiendo), a lo mejor al día siguiente me llamaban del colegio de mi hijo por intentar algo similar”.

Continúa pasando a hablar de Rubiales: «Hace dos días (por desgracia) vivimos una gesta de unas campeonas mundiales y modelos a seguir, referentes para muchísimas mujeres y todas las niñas del país, se empañaba por otro narcisista que puede hacer uso de su poder y estatus para abusar con total impunidad. Con editoriales justificando esta aberración y mandando un claro mensaje. Un mensaje que se vio el otro día con Eva del grupo Amaral, cuando una turba de esmegma, se rasgaban las vestiduras por su libertad (entre esas personas, una de las «hormigas»). La impotencia cuando la mujer pasa de ser mujer objeto para ser el sujeto y centro del relato… De aquellos motos estos rubiales. Y así nos crecen los enanos. Y así nos luce el pelo».