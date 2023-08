Ms. Lauryn Hill saldrá de gira por el 25º de «Miseducation»

‘The Miseducation of Lauryn Hill’ cumple 25 años este viernes 25 de agosto. El debut de Ms. Lauryn Hill es el primer y hasta ahora único álbum de estudio publicado por la rapera y cantante estadounidense, uno de los discos más influyentes de la historia, clave en el desarrollo artístico de artistas a la postre tan enormemente exitosas como Adele (es su disco favorito) o Beyoncé, y ganador del Grammy a Álbum del año en 1999.

Con motivo del 25º aniversario de ‘The Miseducation of Lauryn Hill’, y como ya pasó cuando el disco cumplió 20 años en 2018, Ms. Lauryn Hill repasará su trabajo más icónico en una gira que de momento solo pasará por varias ciudades de Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda. La gira empezará el 8 de septiembre en Minneapolis y concluirá el 9 de noviembre en Seattle.

La gira, por otro lado, supondrá la reunión de Ms. Lauryn Hill con los Fugees, con los que la rapera ya cantó el pasado mes de junio. Los Fugees serán teloneros de las fechas norteamericanas de la gira, y Koffee se ocupará del resto.

En Madrid el público de Mad Cool tuvo ocasión de presenciar a Ms. Lauryn Hill en directo hace muy poco, en el año 2019. En Barcelona, fue en 2015 cuando Hill actuó en Cruïlla, en un concierto marcado por los problemas técnicos. Quizá hay esperanza de que en algún momento de 2024 la gira por el 25º aniversario de ‘The Miseducation of Lauryn Hill’ recaiga en Europa y, en concreto, en España.

09-08 Minneapolis, MN – Mystic Lake

09-23 New York, NY – Global Citizen Festival

10-01 Gold Coast, Australia – Promiseland Festival

10-03 Melbourne, Australia – Rod Laver Arena #

10-05 Sydney, Australia – Kudos Banks Arena #

10-07 Auckland, New Zealand – Eden Festival

10-17 Newark, NJ – Prudential Center @

10-19 Brooklyn, NY – Barclays @

10-21 Washington, DC – Capital One Arena @

10-23 Philadelphia, PA – Wells Fargo Arena @

10-26 Toronto, ON – Scotia @

10-28 Chicago, IL – United Center @

10-30 Fort Worth, TX – Dickies Arena @

11-02 Denver, CO – Ball Arena @

11-05 Los Angeles, CA – Kia Forum @

11-07 Oakland, CA – Oakland Arena @

11-09 Seattle, WA – Climate Pledge Arena @

# con Koffee

@ con Fugees