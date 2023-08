Miley Cyrus habla de Sinéad O’Connor

Miley Cyrus ha hablado de Sinéad O’Connor durante una entrevista. Sus declaraciones pueden verse en el especial ‘Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions)‘ disponible en Hulu, con el que Miley celebra el estreno de su nuevo single, ‘Used to Be Young’. En el vídeo, Miley aparece llorando en primer plano, como hacía en el de ‘Wrecking Ball‘ (2013), el cual era un homenaje directo al de ‘Nothing Compares 2 U’ de O’Connor.

En la entrevista, Cyrus recuerda la polémica que causó el videoclip de ‘Wrecking Ball’, pero asegura que no esperaba que muchas de las críticas que recibió provinieran de otras mujeres: «Esperaba que hubiera polémica, pero no que otras mujeres hablaran sobre mí con desprecio o me dieran la espalda, sobre todo mujeres que habían estado en mi posición antes que yo».

A continuación, Cyrus cita directamente a O’Connor y la carta pública que le dedicó, a la que Cyrus respondió burlándose de la salud mental de O’Connor: «Esto fue cuando Sinead O’Connor me escribió una carta y yo no tenía idea del frágil estado mental en el que se encontraba. Además, solo tenía 20 años, por lo que solo podía entender el concepto de enfermedad mental hasta cierto punto. Y todo lo que veía era que otra mujer me estaba diciendo que la idea de ‘Wrecking Ball’ no era mi idea. E incluso si estaba convencida de que lo era, seguía siendo la idea que otros hombres tenían de mí, y que ellos me habían manipulado para creer que era mi propia idea cuando lo era. Y sí lo era, y lo es. Y todavía me encanta».

Cyrus continúa: «Nuestros traumas de la infancia asoman de diferentes y extrañas maneras y creo que, entonces, me habían juzgado durante tanto tiempo por mis decisiones, que simplemente estaba exhausta. Por fin había llegado a un punto en que tomaba mis propias decisiones, y que alguien me arrebatara eso me afectó profundamente. Dios bendiga a Sinéad O’Connor, de verdad».

Miley se refiere, por supuesto, a la carta en la que O’Conno le advertía de que la industria estaba tratando de «prostituirla»: «Estoy extremadamente preocupada por que los que te rodean te hayan llevado a creer -o animado tu propia creencia- de que de alguna manera «mola» estar desnuda lamiendo martillos en tus vídeos», escribió la irlandesa. «Pero de hecho lo que pasará es que tu talento pasará a segundo plano llevándote a ser chuleada por la industria. Nada excepto dolor te quedará a largo plazo por el hecho de ser explotada y NO ES en ABSOLUTO una forma de fortalecerte a ti o a cualquier otra mujer joven, portar el mensaje de ser valorada más por tu «sex appeal» que por tu obvio talento»

Seguía O’Connor: «Me alegro de ser algún tipo de modelo para ti y espero que por eso prestes atención a lo que te estoy diciendo. A la industria musical le importas una mierda tú o cualquiera de nosotros. Te prostituirán por todo lo que vales y muy inteligentemente te harán creer que eso es lo que TÚ querías. Y cuando termines en rehabilitación como resultado de haber sido prostituida, ellos estarán tomando el sol en sus yates, que compraron vendiendo tu cuerpo, y te sentirás muy sola». O’Connor falleció el pasado mes de julio.