5 imprescindibles para JNSP de Coca-Cola Music Experience, que agota entradas

Este 2023, Coca-Cola ha seguido reforzando su apoyo a la música con diversas acciones. Por un lado, su presencia en festivales como Mad Cool o Bilbao BBK Live ha sido notoria. Por el otro, ha defendido el poder unitario de la música con el lanzamiento de una serie de canciones creadas para la ocasión, que han dado pie a colaboraciones impensadas como la de Jon Batiste y NewJeans. Por supuesto, nada de esto habría sido posible sin el respaldo de la plataforma musical de Coca-Cola, Coke Studio, que este año cumple 13 años de historia. Los mismos que el festival Coca-Cola Music Experience o CCME, con que el apoyo histórico de Coca-Cola a la música y a su poder unitario y transformador llega a su cumbre.



El festival se celebra en la Caja Mágica de Madrid los días 1 y 2 de septiembre, y acaba de colgar el cartel de «sold out» tanto para los abonos como para las entradas individuales. Eso sí, aún habrá oportunidad, para quien se haya quedado sin entrada, de presenciar el festival de manera online a través del canal de Youtube de Coke Studio España.

El evento, que volverá a estar presentado por Tony Aguilar, contará con la presencia del artista español con mayor repercusión internacional del momento, Quevedo, y también con superestrellas como Yungblud, Maria Becerra, Estopa, Trueno o Saiko. Entre los artistas confirmados cabe destacar promesas como Mae Muller, Paula Koops o Fusa Nocta y, barriendo para casa, al menos cinco nombres imprescindibles que en JENESAISPOP recomendamos muy especialmente, pues nos han dado mucho:

Ava Max

Pionera en la recuperación en la era actual del pop «artificial» de los 2010s y del eurodance de los 2000, Ava Max ha sido capaz de entregar hits de pop del tamaño de ‘Sweet but Pyscho’, ‘Kings and Queens’ o ‘Maybe You’re the Problem’, por mencionar unos pocos. No contenta con eso, sus dos discos publicados hasta la fecha, ‘Heaven and Hell’ (2020) y ‘Diamonds and Dancefloors’ (uno de los Mejores Discos 2023 de momento), totalmente entregados al POP en mayúsculas, son estupendos. Este año aparece en la BSO de ‘Barbie’, nada menos.





La La Love You

De un intento fallido de ir a Eurovisión ha pasado a firmar probablemente el mayor pelotazo indie de la década, ‘El fin del mundo’, certificado con varios Discos de Platino. La historia de La La Love You es digna de contar a tus nietos. Pero sus éxitos no se acaban ahí: ‘Más colao que el Cola Cao’ o ‘Laponia’ suman cifras millonarias y aún el grupo ha sido capaz de sumar más hits a su repertorio con ‘Quiero quedarme para siempre’ o ‘Himno (para los que están jodidos)’, incluidos en ‘Blockbuster’ (2023). No extraña que La La Love You enfilen ya un directo en el WiZink.



Villano Antillano

La rapera portorriqueña Villano Antillano ha sido una de las grandes beneficiadas del fenómeno Bizarrap gracias al enorme éxito de la «sesión 51». Y beneficiado ha salido también el mundo del rap, que andaba falto de voces LGBTQ+ como la suya. Entre sus hits se cuentan también ‘Vendetta’, ‘Cáscara de coco’, ‘KLK’ o ‘Kaleidoscópica’. No os

perdáis su disco ‘Sustancia X’, ni tampoco su recién colaboración con Sevdaliza, ‘Ride or Die’.



Cat Burns

Otra de las artistas internacionales no hispanohablantes que actuarán en Coca-Cola Music Experience es la británica Cat Burns. Su éxito viral ‘Go’, una preciosa canción acústica dedicada a una ruptura («recoge tus cosas y vete», insiste el estribillo), suma cerca de 200 millones de reproducciones en Spotify. Burns, que ha recibido varias nominaciones a los premios BRIT, ha seguido sumando éxitos como ‘live more & love more’ o ‘people pleaser’ y, últimamente, ha colaborado con Sam Smith en ‘Perfect’. Smith ya había aparecido en una nueva mezcla de ‘Go’, así que le ha devuelto el favor.

Vicco

Vicco es la gran ganadora moral de Benidorm Fest gracias al increíble éxito de ‘Nochentera’, un tema que suma ya varios Discos de Platino y 80 millones de reproducciones en Spotify y que se resiste a abandonar los primeros puestos de la lista de singles española. Es, en pocas palabras, uno de los mayores éxitos españoles de los últimos tiempos y acaba de ser adoptado por la selección de fútbol femenina antes y después de su victoria en la Copa Mundial. ¿Mejor aún? No es en absoluto el único tema de Vicco que vale la pena: ‘Me muero x ti’ y ‘Todo me da igual’ merecen igual éxito.