El viaje de Oneohtrix Point Never es espeluznante

Oneohtrix Point Never, el proyecto de música electrónica de Daniel Lopatin, que durante la última década se ha consolidado con álbumes como ‘Replica‘ o ‘R Plus Seven‘, está de vuelta. Y le tenemos de regreso más reforzado que nunca tras colaborar mano a mano junto a The Weeknd tanto en la Super Bowl como en la producción ejecutiva de su disco ‘Dawn FM’. Este se inspiró en una emisión de radio, al igual que antes el disco del artista experimental ‘Magic Oneohtrix Point Never‘.

El 29 de septiembre WARP publicará el nuevo disco del proyecto principal de Daniel Lopatin. Se llamará ‘Again’ y acaba de darse a conocer el primer tema, que en verdad es el que cierra el proyecto, ‘A Barely Lit Path’. Es nuestra Canción del Día en toda su amplitud: más de 6 minutos de viaje, de sugerencia e imaginación.

- Publicidad -

El nuevo disco de Oneohtrix Point Never se define como «una autobiografía especulativa». Según la nota de prensa es «una colaboración entre el yo actual y el yo más joven de Lopatin, una meditación sobre su identidad musical durante la juventud desde la perspectiva de la mediana edad».

‘A Barely Lit Path’, la pieza con que se cierra ‘Again’, es por momentos una sinfonía orquestada, en este caso dirigida y arreglada por Robert Ames e interpretada por el NOMAD Ensemble, que derrite en sus momentos clásicos. La experimentación, primero en forma de cierta tenebrosidad, luego de destrucción total, irrumpe en varios momentos de la grabación, en sintonía con el escaso texto que escuchamos: «No hay nada dentro, solo un adiós lento y ahogado, un camino escasamente iluminado, de tu casa a la mía». Algo a lo que termina de dar sentido el videoclip que acompaña al lanzamiento.

- Publicidad -

Dirigido por Freeka Tet a partir de un guión del propio Lopatin y Tet, presenta la desgarradora historia de un par de maniquíes de pruebas de choque antropomorfizados. Alguien dirá «crash test dummies». Los dos maniquíes aparecen atrapados en un viaje que no traerá nada bueno, jugando al ajedrez o tratando de completar un puzzle… hasta que ambos parecen comprender su destino fatal, y tratarán de evitarlo. ¿Cómo no reconocerse en la humanidad de dos manos que se saben agarrar?

AGAIN Tracklist:

01. Elseware

02. Again

03. World Outside

04. Krumville

05. Locrian Midwest

06. Plastic Antique

07. Gray Subviolet

08. The Body Trail

09. Nightmare Paint

10. Memories Of Music

11. On An Axis

12. Ubiquity Road

13. A Barely Lit Path