The 1975 hacen parada en España en su próximo tour

The 1975 han anunciado fechas en Europa y Reino Unido para su gira ‘Still… At Their Very Best’. Y la banda hará una única parada en España. Será el 27 de febrero de 2024 en Madrid, en el WiZink Center.

Las entradas saldrán a la venta el 8 de septiembre a las 10h en www.livenation.es y Ticketmaster.es. Además, la preventa comienza el miércoles 6 de septiembre a las 10h para los registrados en la web de Live Nation. Y los precios de las entradas estarán cerca de los 55€ (+gastos).

La gira, la primera después del lanzamiento de su 5º álbum, ‘Being Funny in a Foreign Language’, empieza este otoño en Estados Unidos y Canadá, incluidos los conciertos agotados en el Hollywood Bowl de Los Ángeles o las dos noches en el Madison Square Garden de Nueva York. La segunda parte comienza en Glasgow en febrero del año que viene. Su gira anterior, ‘At Their Very Best’, incluyó arenas en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Asia superando las 500.000 entradas vendidas

La banda se ha visto envuelta en polémicas en los últimos meses por el beso entre Ross MacDonald y Matt Healy en un festival en Malasia. Tal fue la controversia, que el Gobierno de Malasia ha prohibido a la banda volver a tocar en el país. Además, The 1975 podrían enfrentarse a una demanda colectiva por «las pérdidas sufridas».