Matty Healy se burla de la pólemica de The 1975 en Malasia

Matty Healy se ha burlado de la polémica que The 1975 protagonizó en Malasia. Lo ha hecho durante su concierto en Lollapalooza. Y es que ya es tradición para la banda que cuando van a ‘It’s Not Living If It’s Not With You’, Healy suelta alguna broma controvertida, pero antes de que acabe la música le silencia.

En este último concierto la broma fue en relación con el tema de Malasia: «¿Queréis que os de un consejo de viajes? No vayáis a…», y la música de su banda le cortaba la coña. Aunque el mes pasado, cuando The 1975 actuó en el festival Good Vibes en Kuala Lumpur, parecía que el alegato pro-LGTB+ se iba a quedar en eso, únicamente, la polémica ha ido a más.

No solo el festival les cortó el show por el discurso de Matty Healy y el posterior beso al bajista Ross MacDonald, también canceló el resto del festival. Además, el Gobierno de Malasia prohibía a The 1975 que volviese a tocar en el país.

Y lo último que ha ocurrido en esta larga polémica es que el grupo podría enfrentarse a una denuncia colectiva por parte de un bufete de abogados malasio, según ha informado NME. Lo cuál podría costarles a los 4 miembros de la banda la indemnización de las perdidas sufridas, porque según han indicado los abogados, fue «un acto deliberado e imprudente que se hizo a sabiendas de las consecuencias».