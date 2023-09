RFTW: Kylie, Nicki, Doja, Timbaland con Nelly y Justin, Lola Indigo con DELLAFUENTE…

Este 1 de septiembre es el día en que llegan los esperados nuevos discos de Slowdive, Icona Pop o Royal Blood, aunque en España el que aspira al número 1 es el nuevo de Mora, que se presenta con y sin nuevo single de Saiko. Hay grandes sencillos en la primera línea del pop internacional, y al regreso de Nicki Minaj se suman nuevos temas incluidos en los inminentes discos de Kylie Minogue y Doja Cat. También podemos escuchar al fin lo de Timbaland con Nelly Furtado y Justin Timberlake. Todas estas novedades puedes escucharlas en nuestra playlist de novedades semanales READY FOR THE WEEKEND.

El pop español de calidad deja nuevos temas de artistas tan importantes como rusowsky, Ptazeta y Khotton Palm (con Dwara), aunque ojo también a lo nuevo de Lea Leone, MADBEL, Marem Ladson y LUNA KI. Lola Indigo sorprende con un tema junto a DELLAFUENTE, ‘MALA SUERTE’, entre el flamenco y el drum&bass.

Hay muchas curiosidades imposibles, como el dúo de Marc Seguí con Pablo Alborán, El Columpio Asesino con Fermin Muguruza o, en otra galaxia, lo nuevo de David Bisbal y el tema de Malú llamado ‘Ausente’ que… ¿a quién estará dedicado?

Están avanzando discos artistas como Mannequin Pussy, Onehtrix Point Never, Beirut, The Kills, Agnetha Fältskog de ABBA o Lauren Mayberry de CHVRCHES, que se presenta con una balada a piano. Continuamos acercándonos a lo nuevo de Sofia Kourtesis, Devendra Banhart y Jorja Smith. Además, ya se puede escuchar el remix de ‘Rush’ de Troye Sivan con PinkPantheress y Hyunjin, o el de Christine and the Queens con SG Lewis.