Jess Williamson, a la caza del amor verdadero en la preciosa ‘Hunter’

En su quinto disco en solitario, ‘Time Ain’t Accidental’, Jess Williamson continúa la senda country que empezó con su proyecto en colaboración con Waxahatchee ‘I Walked With You A Ways’. En él, la cantautora texana reflexiona sobre una ruptura mediante composiciones que, en lugar de buscar la explosividad de las emociones a flor de piel, apuestan por una exploración más sosegada de ese vacío que deja el final de una relación.

En la deslumbrante ‘Hunter’, que hoy elegimos Canción Del Día, Williamson analiza el desalentador mundo de las aplicaciones de citas tras una decepción amorosa. Sobre una sutil melodía de piano, unos delicados acordes de guitarra y una reposada percusión, la cantante comienza describiendo cómo se siente al haberse quedado soltera: “Me han echado a los lobos y me han comido cruda”.

- Publicidad -

Pero lejos de ser fatalista, quiere volver a amar y no va a rendirse hasta encontrar a alguien compatible. Como afirma en el precioso estribillo, donde su voz suena límpida y sensual, ella es “una cazadora de lo real” (“a hunter for the real thing”). Tiene mucho amor por dar y tantas ganas de demostrarlo que ni siquiera el ghosting va a lograr que deje de intentarlo: “Está bien, te hubiera volado la mente pero supongo que te daré espacio”.

Jess Williamson parece más cómoda que nunca en este registro country / americana, y ‘Hunter’ es el ejemplo más claro para comprobarlo: una luminosa producción repleta de pasión y alma, que apuesta por buscar (y encuentra) la belleza y el optimismo en la adversidad.



- Publicidad -