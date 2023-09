RFTW: Romy, Róisín, Chemical Brothers, James Blake, Olivia Rodrigo, Sparklehorse, Belako, Tinashe…

En el día de lanzamientos más loco que recordamos en mucho tiempo, hay nuevos discos de una decena de artistas interesantes. Uno pensaría que la llegada del segundo álbum de Olivia Rodrigo habría hecho desistir a otros artistas. Al fin y al cabo su debut fue al final el disco más vendido de 2021 superando al cuarto de Adele. Pero no, al mismo tiempo que ‘GUTS’, se publican los nuevos álbumes de Romy de The xx, Róisín Murphy, The Chemical Brothers, James Blake, Sparklehorse, Belako, Tinashe, Laufey o Tirzah. Igualmente hay disco póstumo de Sparklehorse y una banda sonora de Courtney Barnett. Ardemos en deseos de ver el top 100 de Álbumes en Reino Unido dentro de una semana. De todos ellos encontramos alguna pieza en nuestra playlist de novedades semanales Ready for the Weekend.

Por si tuvieras poco con esto, hay singles nuevos de los Rolling Stones, de Marika Hackman y llega la colaboración de Cardi B y Megan Thee Stallion tras la aceptación de ‘WAP’. En España -además de Belako-, hay temas de formaciones tan importantes como Mujeres, Pipiolas, Sidonie, La MODA o Los Zigarros. También Amatria, MARIA HEIN o Vicco tienen nuevo tema. Esta última versiona a La Oreja de Van Gogh.

Completamos la playlist con temas de CHVRCHES, CMAT, Overmono, Kelly Clarkson, TKAY, The Coral, The Big Moon, Purple Disco Machine, The Chainsmokers, o en España, esa colaboración de Ruth Lorenzo con Tanxugueiras.



